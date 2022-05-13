الجزائر تعلن الحداد يومين لوفاة الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - ونشرت الرئاسة الجزائرية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "على إثر وفاة الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطنى، اليوم وغدا".

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