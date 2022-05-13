الهند تعيد فتح سفارتها فى كييف 17 مايو

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان لها نقلته قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن "السفارة الهندية فى أوكرانيا، التى كانت تعمل بشكل مؤقت من العاصمة البولندية (وارسو)، ستستأنف عملها من كييف اعتبارا من 17 مايو".
وكانت الحكومة الهندية قد أعلنت فى شهر مارس الماضى نقل سفارتها فى أوكرانيا بشكل مؤقت إلى بولندا المجاورة نظرا "للوضع الأمنى المتدهور" فى البلد الواقع شرقى أوروبا.
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