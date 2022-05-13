وزير دفاع أوكرانيا: بلادنا تدخل مرحلة طويلة من الحرب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى، ألكسى ريزنيكوف، اليوم الجمعة، إن بلاده أجبرت روسيا على تقليص أهدافها إلى مستوى عملياتى وتكتيكى، مشيرا إلى أنها تدخل مرحلة طويلة من الحرب.





وأضاف ريزنيكوف، فى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، أنه "من أجل الفوز بها الآن، يجب أن نقوم بتخطيط الموارد بعناية، ونتجنب الأخطاء، ونظهر قوتنا حتى لا يتمكن العدو، فى النهاية، من الوقوف فى وجهنا".

وتابع ريزنيكوف أنه بعد بداية الهجوم الروسى فى 24 فبراير الماضى، كانت موسكو تتوقع أن تستسلم أوكرانيا فى غضون يومين وأن الكرملين سيؤسس نظاما روسيا جديدا فى أوكرانيا، لكن "الجيش الأوكرانى وجميع المواطنين الأوكرانيين صدوا المحتلين وأحبطوا خططهم".

وأشار ريزنيكوف إلى أنه حدث تغيير مهم أيضا على المستوى الدولى، موضحا أنه "فى غضون شهر، حققت أوكرانيا التكامل فى مجال الدفاع، وهو ما لم يتحقق لمدة 30 عاما..نتلقى أسلحة ثقيلة من شركائنا..على وجه الخصوص، تم نشر مدافع هاوتزر الأمريكية M777 بقطر 155 مليم بالفعل فى الجبهة.. قبل ثلاثة أشهر، كان هذا يعتبر مستحيلا".