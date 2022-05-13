عاجل.. تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير

جدة - نرمين السيد - أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبى اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول فى أبوظبى.





وحسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات، أدى الصلاة شيوخ عائلة آل نهيان، وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته. وعقب انتهاء صلاة الجنازة، تم تشسيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير وورى فى مقبرة البطين فى أبوظبى.

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