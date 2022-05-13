فرنسا و14 دولة أوروبية تطالب إسرائيل بالعدول عن بناء وحدات استيطانية جديدة

جدة - نرمين السيد - أعربت فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وبولندا وهولندا والسويد عن قلقها البالغ إزاء قرار لجنة التخطيط العليا فى الإدارة المدنية الإسرائيلية المضى قدما فى مشروع بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية.





وقالت هذه الدول، فى بيان مشترك حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الجمعة: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار"، وأشارت إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون عقبة إضافية أمام تحقيق حل الدولتين، منوها أن الاستيطان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة أمام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيان أن هذا القرار، بالإضافة إلى عمليات الهدم والإخلاء التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القدس الشرقية والمنطقة (ج)، يهدد بشكل مباشر إمكانية بقاء دولة فلسطينية فى المستقبل.

وتابع: "وفى هذا الصدد، نحث السلطات الإسرائيلية على العدول عن أى عمليات هدم أو إخلاء، ولا سيما فى منطقة مسافر يطا".