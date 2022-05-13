زيلنسكى: مستعدون لإجراء محادثات مباشرة مع بوتين لكن بشرط

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، مجددا عرضه بإجراء محادثات مباشرة مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن انسحاب روسيا من أوكرانيا يجب أن يكون نقطة البداية لأى مناقشات.





وقال زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه "كرئيس، إننى على استعداد للتحدث مع بوتين، ولكن معه فقط.. بدون أى وسطاء.. وفى إطار الحوار وليس الإنذارات". ولم تقم أوكرانيا وروسيا بإجراء محادثات سلام وجها لوجه منذ 29 مارس الماضى.

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