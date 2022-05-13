كييف تطالب بمصادرة الأصول الروسية للمساعدة فى إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - وفقا لما نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) فى نشرته الإنجليزية اليوم الجمعة - إن روسيا مسؤولة مسؤولية مباشرة عن أزمة الغذاء العالمية.

وأردف قائلا إن "روسيا عطلت الموانئ الأوكرانية، روسيا تستهدف بالصواريخ مدينة (أوديسا) أكبر ميناء أوكرانى الذى كان يستخدم لتصدير الزراعة الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، مثل زيت دوار الشمس والحبوب والذرة ومنتجات أخرى، تم عرقلتها جميعا فى أوكرانيا ليس بسبب العقوبات، ليس بسبب عدم رغبتنا فى التصدير، ولكن بسبب العدوان الروسى والحصار الروسى لموانئنا".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأوكرانى يجتمع اليوم فى ألمانيا مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى وزير الخارجية المولدوفى، لمناقشة تأثير العملية العسكرية الروسية على الإمدادات العالمية للغذاء.