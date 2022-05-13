العالم اليوم - محمد بن زايد والشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 07:18 مساءً - قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، والشيوخ أدوا صلاة الجنازة على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة.

وأضافت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد سيتقبل، يوم غد السبت في قصر المشرف، تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في فقيد الوطن".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.