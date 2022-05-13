نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب القبول على وظائف حرس الحدود 1443| رابط التسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية، فتح باب القبول على وظائف حرس الحدود 1443هـ، للتسجيل في الوظائف العسكرية بالمديرية على الرتب رقيب، وكيل رقيب، وعريف، جندي، وذلك بمختلف مناطق المملكة، بدءًا من يوم السبت 13 شوال 1443هـ، وحتى يوم الخميس 18 من الشهر نفسه.

وتعد المديرية العامة لقوات حرس الحدود في السعودية، التي أسسها الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، عام 1331هـ، خط الحماية الأول للمملكة، إذ تشكل سياجًا أمنيًّا لرصد الأخطار وصد محاولات الاختراق عبر الحدود، ومكافحة التهريب والتسلل، كما تهتم بالتنسيق ومشاركة بقية أفرع القوات العسكرية لحماية حدود المملكة، ومنع الدخول إلى منطقة الحدود البرية أو التجول فيها أو التواجد، ومراقبة المناطق البحرية، والتأكد من التزام المتواجدين فيها بالأنظمة والتعليمات وضبط المخالفين، بالإضافة إلى ضبط الأمن في المواني.

رابط فتح باب القبول على وظائف حرس الحدود 1443

ونشرت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، رابط فتح باب القبول على وظائف حرس الحدود 1443هـ، للدخول إليه والتقديم على إحدى الوظائف المعلنة للرجال، وذلك على النحو التالي:

الدخول إلى الرابط المخصص للوظائف المُعلن عنها. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح. اختيار الوظيفة التي نرغب في الالتحاق بها. إرسال الطلب بعد استيفاء المعلومات بالكامل، وانتظار النتيجة.

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

شروط وظائف المديرية العامة لحرس الحدود

وأفادت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بأنّ شروط الوظائف المطلوبة في حرس الحدود هي: