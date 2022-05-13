“الموارد البشرية” تُصدر تنبيهاً بشأن الضمان الاجتماعي المطور 1443

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا بشأن الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، مؤكدة أنها تعمل على إعلان نتائج القبول في هذا البرنامج تدريجيًّا، وسيجري إرسال رسالة نصيّة بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المُقبلة، ويستهدف هذا البرنامج الضماني الجديد، الأفراد والأسر الأشد احتياجًا، لتزويدهم بالدعم المادّي وتمكين المستحقين إلى المساعدات المالية، لتوفير حياة كريمة لهم، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين المعيشة لجميع فئات المجتمع السعودي، وتحقيق الاستقلال المالي للمواطنين جميعًا وتحويل الفئات الفقيرة إلى منتجين عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وهي على النحو التالي:

إذا كان للعائل أكثر من أُسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

ألا يُؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يُقيم لغرض الدّراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

لا بد من أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ومن المقيمين بشكل دائم في المملكة، عدا المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، والأرملة والمطلقة الأجنبية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج أجنبي، وذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل.

ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو ألف و100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريالًا سعوديًّا لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون مقيمًا في أحد دور أو مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

وألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

ومن الممكن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، وفقًا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: