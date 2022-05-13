نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة حساب مبلغ الخصم ومتي يبدأ الخصم في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وطريقة احتساب مبلغ الخصم، حيث انه قد صدر قرار من قبل الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية أن مبلغ أربعة عشر ألف ريال سعودي مبلغ كبير ويعتبر دخل شهري مرتفع لذا بناء على هذا القرار فسنقوم اليوم بتوضيح طريقة معرفة مبلغ الخصم ، وسنقدم أيضا طريقة احتساب مبلغ الخصم لتتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع. كما يمكنك التعرف أيضاً على متى راتب التأهيل الشامل 1443 وكم المبلغ وطريقة الاستعلام عن الخدمة والتسجيل في الخدمة.

خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب

يعتبر صندوق التنمية العقاري من أحد هم المؤسسات الحكومية التي تقدم المساعدات للمواطنين. كما أن القرار الجديد الصادر من قبل الصندوق العقاري هو أن يتم عمل خصم على كل راتب يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي، وصدر هذا القرار بدلا عن الخصم بطريقة مباشرة والتقليل بنسبة 35٪ ، وكانت هذه هي الطريقة الحديثة لكل المستفيدين من القرض العقاري.

طريقة معرفة مبلغ الخصم

لكل من يبحث عن طريقة احتساب مبلغ الخصم، فقد يتم هذا عن طريق بعض العمليات الحسابية مثل قسم نسبة معينة من قيمة الأرباح المحتسبة لقيمة المبلغ المطلوب، وبعدها يتم تقسيم المبلغ المدفوع على مجموعات بالتساوي، ثم يحدث بعد ذلك تحويلها من الصندوق العقاري إلي حساب المستفيد بعد أن يتم تسديد قيمة القسط الشهري لحساب الممول وأيضا معرفة نظام الصندوق العقاري الجديد ومرحلة جديدة من التنمية

أهداف إصدار هذا القرار

كما كان إصدار هذا القرار من قبل الحكومة السعودية بهدف تقديم مجموعة من الأهداف. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما يلي:

حيث قام المشرف العام لصندوق التنمية العقاري بالإعلان عن إنه تم حدوث تعديلات وتحسنات علي صفوف الدعم، وكان ذلك بحثا منه حتي يتم وصول الدعم السكني للصندوق إلي أكبر عدد من الأعداد من المستفيدين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وجاء كل هذا سعيا لتحقيق خطوة تنمية المملكة 2030، حتي يتم زيادة قيمة تمليك المواطنين للمساكن، ولزيادة كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

كما قام المشرف العام على صندوق التنمية العقاري بالتوضيح أنه سوف يتم تقليل دعم القروض العقارية لكل من يزيد دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي بالتدريج حيث سيتم خصم نسبة 5٪ لكل ألف ريال زيادة عن المبلغ الشهري، وهذا القرار كان أفضل من قرار تقليل الدعم بشكل مباشر من 100٪ إلي 35٪.

مبلغ الخصم من الراتب التقاعدي

لقد تم عقد اتفاق بين صندوق التنمية العقاري بالمملكة والمؤسسة العامة للتقاعد. ينص على إقرار الخصم الشهري لأقساط صندوق التنمية من الراتب التقاعدي لكل المقترضين من الصندوق.

وكان رقم هذا القرار ٧/ب/٤٨٩٤١ وبتاريخ ٢٦/٩/١٤٢٥.

طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري

الاستعلام عن صندوق التنمية عبر السجل المدني

يتمكن جميع المواطنين المستفيدين من الصندوق الاستعلام عن صندوق التنمية عبر السجل المدني عن طريق القيام بالخطوات التالية:

أولا يجب القيام بالدخول على صفحة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري.

وبعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

وبعد ذلك القيام باختيار الاستعلامات.

وبعدها كتابة رقم السجل المدني.

ثم يجب عليك بعد ذلك الضغط على خيار استعلام.

متي يبدأ خصم صندوق التنمية العقاري

كما قمنا بعرض مبلغ خصم صندوق التنمية العقاري من الراتب وكذلك أهداف الخصم وطريقة معرفة مبلغ الخصم. سوف نقوم الآن بعرض أيضاً الموعد الذي يتم فيه بدأ خصم نسبة صندوق التنمية العقاري. حيث يتم تحديد موعد بدء الخصم من قبل صندوق التنمية بناءاً على الحالة العامة للبناء. حيث إنه في حالة كون المبني مكتمل يتم الخصم بعد مرور أربعة أشهر. القرض العقاري المدعوم شروطه والمستندات المطلوبة للحصول عليه ومجالاته.

التمويل المدعوم من صندوق التنمية العقاري

حيث يقدم صندوق التنمية العقاري الكثير من الخدمات والمزايا لمستفيدي الصندوق. كما يعتبر من أهم هذه المزايا هو زمكانية التقديم على التمويل المدعوم حيث يوفر الصندوق لكل من مسجل اسمه داخل الصندوق إمكانية الحصول على التمويل المدعوم. وذلك بهدف حصول المستفيد على سكن أفضل ولتوفير حياة كريمة لهم.