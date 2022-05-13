رابط وظائف حرس الحدود 1443 تقديم وظائف المديرية العامة لحرس الحدود رجال عبر jobs.sa

رابط وظائف حرس الحدود 1443، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع قرب فتح باب تسجيل وظائف حرس الحدود رجال، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة “رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي” رجال في حرس الحدود، وتم تحديد عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين لضمان القبول، هذا بالإضافة لتحديد موعد التقديم الذي يكون إلكترونياً من خلال أبشر توظيف، ونحن من خلال موقعنا “قفني” نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المواطنين بالعديد من الدول، ونعرضها لكم من مصادرها الرسمية بالتفاصيل فتابعونا.

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في #حرس_الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال. pic.twitter.com/eAJ3fhYxWH — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 12, 2022

رابط وظائف حرس الحدود رجال 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني “jobs.sa“.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار وظائف حرس الحدود من الوظائف المتاحة.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

حفظ الطلب والضغط على إرسال مع الاحتفاظ على برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدأ التسجيل والتقديم الإلكتروني على وظائف حرس الحدود رجال، بدايةً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 14 مايو الجاري، الموافق 13 شوال 1443، ويستمر حتي الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، الموافق 18 شوال 1443.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة البلاد. يكون حسن السيرة والسمعة وألا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو محكوم عليه بحد شرعي. ألا يكون متزوج من غير سعودية. أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم عليها، مع مصادقة المؤهل الفني من الجهات المعنية. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي من الوظائف الخاضعة للنظام العسكري، أو موظف في أي جهة حكومية. لا يكون قد تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. اجتياز كافة اختبارات وإجراءات القبول. ملئ البيانات صحيحة وكاملة بحيث سيتم استبعاد من ظهر في بياناته اختلاف أو بيانات غير صحيحة.

المديرية العامة لحرس الحدود

تعتبر المديرية العامة لحرس الحدود، أحد أهم الأفرع التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ومن أهم مهامها “مكافحة التهريب والتسلل، الإنذار المبكر عن أي تحركات على الحدود، التنسيق مع مختلف الأفرع العسكرية لحماية حدود المملكة من أي اعتداء، ضبط المخالفين على الحدود ومنع الدخول والتجول فيها، منع أي إحداثيات أو نشاط غير مصرح به على منطقة الحدود، مكافحة الجرائم التي يتم ارتكابها في المجال البحري، حماية حرم الشواطئ والمياه الداخلية والمنافذ البرية والموانئ”.