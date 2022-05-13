نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون 13 بالتقسيط من شركة اليسر الطريقة والمستندات المطلوبة في المقال التالي
ايفون 13 بالتقسيط من شركة اليسر من أهم الخدمات التي توفرها الشركة هو إمكانية تمويل الأفراد لشراء متطلباتهم المختلفة من الأجهزة المنزلية وكذلك الإلكترونية حيث يمكن للعملاء من خلال اليسر تقسيط جوالات شراء جوال أحلامهم بكل سهولة وبإجراءات مبسطة، إضافة إلى أن شروط شركة اليسر للتقسيط من الممكن استيفائها بكل سهولة، كما توفر الشركة أيضًا تمويل اليسر للمتقاعدين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على ايفون 13 بالتقسيط من شركة اليسر.
ايفون 13 بالتقسيط من شركة اليسر
يتمتع العملاء في حالة القدوم على شراء ايفون 13 بالتقسيط من شركة اليسر ببعض المميزات والتسهيلات المختلفة والتي وفرتها الشركة لجذب عدد كبير من العملاء ومن أهم تلك المميزات:
- لا يشترط توافر كفيل لغير السعوديين من العملاء في حال كان التمويل لا يتخطى مبلغ 10 آلاف.
- العميل معفى من دفع أي مصاريف إدارية للشركة.
- يستمتع العميل بفترة سداد كبيرة قد تصل إلى سنتين كحد أقصي.
- تبدأ قيمة التمويل من 2000 ريال فقط.
- لا يتم تحميل العميل بأي مصاريف تخص الأجور أو الوكالة.
شروط شركة اليسر للتقسيط
وضعت الشركة عدد من الشروط العامة التي يجب توافرها في المتقدم للاستفادة من تمويل الأفراد وتشتمل تلك الشروط على ما يلي:
- للعملاء السعوديين أو المقيمين ضرورة بدءً العمر من 22 عام وعدم تجاوزه ل 60 عام.
- العسكريين يختلف سن قبول طلب التمويل باختلاف العمر التقاعدي للرتبة.
- لابد من قضاء المتقدم لثلاثة أشهر بجهة عمله قبل البدء في تقديم الطلب.
- حصول المتقدم على راتب 5000 ريال أحد الشروط الأساسية لقبول طلب التمويل.
الأوراق المطلوبة لتقسيط اليسر
هناك بعض المستندات الأساسية التي يجب توفيرها من العميل وقت البدء في تقديم الطلب لشركة اليسر وهي:
- تجهيز الهوية السعودية في حالة المواطن، أما المقيم فيجب أن يوفر صورة من الإقامة.
- إحضار جواب من جهة العمل متضمنًا على قيمة الراتب.
- خطاب من البنك يفيد بالتعاملات على حساب العميل عن آخر ثلاثة أشهر.
- توفير عرض بقيمة السلعة المراد الحصول عليها على أن يتم إصدار العرض من أحد الجهات المعتمدة من قبل شركة اليسر.
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