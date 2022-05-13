تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبى لتقديم خدمات الصحة الإنجابية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عن تقديم 1.5 مليون يورو لدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان لمساعدة النساء والفتيات الأوكرانيات من خلال توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.





وسيستهدف التمويل الإمدادات والمعدات الأساسية، بما فى ذلك معدات الطوارئ للنساء الحوامل وإنشاء وحدتين رعاية صحية متنقلتين لخدمات التوليد فى حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثى الولادة - وفق ما أورده بيان على موقع الاتحاد الأوروبى الإلكترونى.

ويعد التمويل جزءا من إجمالى 243 مليون يورو من المساعدات الإنسانية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى استجابة للعملية الروسية فى أوكرانيا والتى تأتى على رأس المساعدة العينية للبلاد عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى.

ويأتى هذا الإعلان فى الوقت الذى يلتقى فيه مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ومفوضة الصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسى فى النزاعات، براميلا باتن؛ لمناقشة كيفية دعم الناجين من الممارسات الجنسية والعنف الجنسى.

وقالت مفوضة إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش: "لقد أظهر التاريخ مرارا أن النساء يتحملن وطأة الحروب والصراعات، والحرب فى أوكرانيا لا تختلف فمع تصاعد العنف الجنسى المرتبط بالنزاع، يجب أن ندرك تأثير هذه الحرب القاسية على السكان الأكثر ضعفا. سنعمل مع الأمم المتحدة يدا بيد لحماية النساء والفتيات فى أوكرانيا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى وقع للتو عقدا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير استجابة إنسانية فورية للنساء والفتيات فى أوكرانيا، بما فى ذلك الناجيات من العنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى، مع إمكانية الوصول إلى خدمات الاستجابة للصحة الجنسية والإنجابية، وهذا يشمل أيضا الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

وتابعت قائلة إن "روسيا تستخدم الاغتصاب كسلاح فى الحرب وهو انتهاك للقانون الإنسانى الدولى فى أخطر أشكاله وأنه لن يمر الأمر دون عقاب".