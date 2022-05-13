الأمم المتحدة: 10% من سكان العالم يعيشون فى فقر مدقع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمى، أن ملايين من سكان العالم خاصة فى دول العالم النامية يكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى.
ولفتت إلى أن الوظيفة لا تعنى أن يستطيع الفرد العيش الكريم "ففى الواقع 8% من الموظفين وأسرهم فى كل أنحاء العالم عانوا من الفقر المدقع فى عام 2018".
وأضافت الأمم المتحدة أن القضاء على الفقر بكافة أشكاله حول العالم هو أول أهداف التنمية المستدامة.
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