وزير الدفاع الأمريكى يطالب نظيره الروسى بوقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل لها.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى بيان إن أوستن "حض على وقف فورى لإطلاق النار فى أوكرانيا وشدد على أهمية إبقاء قنوات التواصل" مفتوحة.

وأضاف أن الوزيرين أجريا مشاورات "للمرة الأولى منذ 18 فبراير من دون أن يدلى بمزيد من المعلومات عن مضمون المحادثات.

ويأتى هذا الاتصال الهاتفى فى وقت تقول واشنطن إن القوات الروسية لا تحقق التقدم المأمول فى منطقة دونباس شرق أوكرانيا فى مواجهة القوات الأوكرانية.

لكن أى مؤشر إلى إبطاء أو انسحاب لم يصدر من موسكو على وقع معلومات للاستخبارات الغربية أنها تريد السيطرة على قسم كبير من جنوب أوكرانيا وشرقها.