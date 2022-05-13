جدة - نرمين السيد - نعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذى وافته المنية اليوم الجمعة.





وذكر بيان للديوان الملكى السعودى - أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم - "أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودى، تلقيا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته". وأعربا عن بالغ التعزية والمواساة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وعائلة آل نهيان الكريمة والشعب الإماراتى الشقيق، وللأمتين العربية والإسلامية فى وفاة قائد قدم الكثير لشعبه وأمته والعالم. وأكد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى، أن المملكة العربية السعودية وشعبها إذ يشاطرون الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم.. سائلين الله العلى القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان فى هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خادم الحرمين الشريفين وولى العهد السعودى ينعيان الشيخ خليفة بن زايد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.