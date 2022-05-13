أمير الكويت ينعى الشيخ خليفة بن زايد

جدة - نرمين السيد - أعرب صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن بالغ حزنه وتأثره لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذى وفاته المنية اليوم الجمعة.





ونقلا عن وكالة الإمارات "وام"، قال الشيخ نواف الأحمد: "إن الأمتين العربية والإسلامية فقدت أحد قادتها العظام الذى كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية".

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باسمه وباسم الحكومة والشعب الكويتى لأسرة آل نهيان الكرام وللشعب الإماراتى، مؤكدا أن دولة الكويت التى آلمتها هذه الفاجعة ستظل تستذكر بكل الاعتزاز والفخر مواقفه الخالدة تجاه القضايا العادلة إبان فترة الاحتلال العراقى، مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الشعب الإماراتى الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، مشيدًا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة فى عهده الميمون من نهضة شاملة جعلتها فى مصاف الدول المتقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن صاحب السمو أمير دولة الكويت أمر بإعلان الحداد الرسمى لمدة 40 يوما وتنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

من جانبه، أكد سمو نائب الأمير وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائدا عظيما خدم شعبه ودافع عن قضايا أمتيه العربية والإسلامية، مستذكرا سموه مواقفه المشرفة فى دعم قضايا الكويت العادلة إبان فترة الاحتلال العراقى، مشيدا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى عهده الميمون من تقدم ونمو وازدهار.