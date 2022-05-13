رئيس جيبوتى ينعى الشيخ خليفة بن زايد حاكم دولة الإمارات

جدة - نرمين السيد - ونقلا عن وكالة أنباء الإمارات "وام"، قال رئيس جيبوتى، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتقدم بأحر التعازى إلى أخى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وأخى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب الإمارات الشقيق فى هذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته فقد كان امتدادا لحكمة الشيخ زايد فى هذه الدولة المباركة".

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