وزيرا خارجية اليابان وأوكرانيا يتفقان على استمرار العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - اتفق وزير الخارجية اليابانى، يوشيماسا هاياشى، ونظيره الأوكرانى، دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، على ضرورة استمرار العقوبات الدولية ضد روسيا، وذلك على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع فى ألمانيا.





ورحب هاياشى - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بحضور كوليبا الاجتماعات، مشيرا إلى أن الفظائع التى ارتكبتها روسيا فى أوكرانيا تعد أمرا غير مقبول ويجب محاسبة موسكو.

وأكد هاياشى، دعم اليابان الإنسانى والمالى لأوكرانيا، بما فى ذلك قبول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

من جانبه، أعرب كوليبا، عن شكره لدعم اليابان لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، يقدر بشدة قرار اليابان بحظر واردات النفط الروسى.. كما طالب كوليبا اليابان بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أن الوزيرين اتفقا على أنه من المهم لأعضاء دول مجموعة السبع بالإضافة إلى المجتمع الدولى، العمل سويا من أجل فرض عقوبات صارمة ضد روسيا.