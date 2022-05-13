العالم اليوم - الرئيس الفرنسي يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الفرنسي يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 06:21 مساءً - قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة". وأضاف: "وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات". وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام". وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الرئيس الفرنسي يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .. في رعاية الله وحفظة