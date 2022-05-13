نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور بالخطوات في المقال التالي
تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول نظام نور الإلكتروني 1444 وتسجيل الطلاب الجدد، حيث يعد نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة التعليمية الحديثة على أعلى مستوى في المنظومة التعليمية السعودية، حيث يزداد الطلاب في التسجيل يومياً ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية تسجيل الطلاب في نظام نور الإلكتروني 1444 بالخطوات، حيث أعلن نظام نور من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444في نظام نور الإلكتروني، وعلى كافة الأشخاص المتقدمين عند التسجيل بمجرد توافر شروط الاستحقاق، ونعرض من خلال هذا المقال كيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444 عبر نظام نور بالخطوات.
موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1444:
أعلن نظام نور الإلكتروني من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن بدء تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية من خلال نظام نور الإلكتروني، ووافق موعد بدء التسجيل يوم الأحد الماضي الذي وافق 8 من شهر مايو لهذا العام 2022، وفي هذا الموعد بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وطلاب مرحلة رياض أطفال عبر نظام نور 1444، ويتم التسجيل مجرد الدخول على الرابط الرسمي لنظام نور الإلكتروني.
وقد أشارت وزارة التعليم السعودي من خلال صفحتها الرسمية أن عملية التسجيل في المدارس الأجنبية والدولية والأهلية وفقاً لخطة التعليم السعودي تبدأ من الفترة 16/9/1443 وتستمر حتى 17/3/1444، ومن الضروري أن تقوم المدارس بالإعلان عن انتهاء مرحلة التسجيل واكتفائئها بعدد الطلاب المتقدمين.
خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1444:
- الدخول على الصفحة الرسمية نظام نور الإلكتروني
- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط ثم الضغط على أيقونة تسجيل لأول مرة في حالة أن هذه أول مرة له الدخول على الصفحة والتمكن من التسجيل
- أما في حالة أن ولي الأمر قام بالتسجيل من قبل يقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به
- التأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح
- الضغط على أيقونة دخول
- يختار الشخص المتقدم أيقونة تسجيل طلاب جدد
- كتابة كافة البيانات التي تتعلق بالطلاب بشكل دقيق
- اختيار اسم المدرسة الأقرب من محل الإقامة أو التي يرغب ولي الأمر في التقديم بها.
- التأكد من رفع المستندات كافة المطلوبة
- الضغط على ايقونة تسجيل
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