نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 . خصصت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط إلكتروني يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022، حيث أنه بمثابة فرصة أمام الطلبة والطالبات بالمحافظات العراقية للالتحاق بالتخصصات المرغوبة والتي لم يستطيعوا الالتحاق بها بواسطة مجموعهم في التعليم المركزي، فوفرت الوزارة التعليم الموازي لإعطاء فرصة ثانية لهم للالتحاق بالجامعات العراقية، ولكن بعد اجتيازهم امتحانات المواد بنجاح وتخطيهم معدل القبول الخاص بكل تخصص جامعي، وهو ما سنتطرق إليه خلال السطور القادمة إلى جانب التعرف على كيفية استخراج النتائج إلكترونيا.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 نتابعه الان بعد الانتهاء بشكل كامل من اعمال مراجعة وتدقيق طلبات الطلاب على القبول الموازي خلال الفترة الماضية، ليتم استخراج نتائج القبول الموازي بشكل إلكتروني لتسهيل الأمر على الطلاب في ظل الظروف الصحية الحالية من انتشار فيروس كورونا، حيث تجنبا للاحتكاك المباشر بين الطلاب أثناء الاستعلام عن درجاتهم.

أقرت الوزارة بأن يتم رفعها على الموقع الرسمي لها، حتى يقوم الطلاب باتباع الخطوات التالية، للوصول في الأخير للنتيجة:

التوجه مباشرة إلى موقع وزراه التربية والتعليم العراقية.

الدخول إلى قسم نتائج الامتحانات ثم الضغط على نتائج القبول الموازي للعام الحالي.

اختيار اسم المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب المستعلم عنه.

فور الضغط على عرض النتيجة تظهر مباشرة في شكل ملف بي دي أف.

شروط القبول الموازي للجامعات العراقية

وضعت الجامعات العراقية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، الشروط الخاصة بالقبول في الجامعات العراقية، على أساس المعدل التراكمي للطالب، ولكل تخصص معدل خاص به، ونتعرف عليهم خلال النقاط التالية:

الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الطب لابد من حصولهم أو تجاوزهم معدل تراكمي يبلغ ثلاث درجات كحد أدنى.

أما الطلاب الراغبون في الالتحاق بكلية الهندسة لابد من حصولهم أو تجاوزهم معدل تراكمي يبلغ أربع درجات كحد أدنى.

أما كليات العلوم في كافة الجامعات العراقية تشترط حصول الطالب على معدل تراكمي يبلغ خمس درجات أو أكثر ليتم قبوله.

أما باقي التخصصات تشترط معدل تراكمي للطالب يبلغ 6 درجات أو أكثر ليتم القبول بهم بالجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

كلية الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33