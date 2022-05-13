أوكرانيا: أنفقنا 8.3 مليار دولار فى التصدى للعملية العسكرية الروسية

وقال مارشينكو فى تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، إن هذا المبلغ الذى لم تعلن عنه الحكومة الأوكرانية من قبل، يكشف عن الاضطراب الاقتصادى الذى تمر به أوكرانيا.
وأضاف أنه اضطررنا إلى شراء وإصلاح الأسلحة وتقديم الدعم الطارئ للنازحين داخليا بهذا المبلغ المأخوذ من بعض الأموال المخصصة فى الميزانية للتنمية.
وأشار مارشينكو أيضا إلى إن كييف فى حاجة ماسة إلى زيادة الدعم الأجنبى، لأنها مجبرة على ضخ مزيد من مليارات الدولارات فى الإنفاق الطارئ.
وتابع قائلا إن أوكرانيا تلقت ما يقرب من مليارى دولار من التمويل الخارجى فى أبريل الماضى، 719 مليون دولار منها جاءت من المنح.
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