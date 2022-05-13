كمبوديا تدعو بايدن لحضور قمة آسيان

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الكمبودى هون سين، الرئيس الأمريكى جو بايدن؛ لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" التى من المقرر عقدها بكمبوديا فى نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تقوم الآسيان والولايات المتحدة بترقية شراكتهما الاستراتيجية إلى "شراكة استراتيجية شاملة".





وذكرت صحيفة "بنوم بنه" الكمبودية أن الدعوة تم توجيها فى الوقت الذى التقى فيه رئيس الآسيان وقادة آخرون من الكتلة مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى عشاء ترحيبى بالقمة أمس فى واشنطن. وقدم هون سين تعازيه للولايات المتحدة لفقدانها أكثر من مليون شخص بسبب وباء كورونا العالمى. وأكد هون سين، أنه يقدر بشدة العمل الأمريكى فى المنطقة، كما شكر الولايات المتحدة على دعمها لدور كمبوديا كرئيسة لرابطة دول جنوب شرقى آسيا هذا العام. كما شكر رئيس الوزراء الرئيس بايدن، على التبرع بمليون جرعة من لقاح جونسون وجونسون بالإضافة إلى سبعة ملايين جرعة أخرى، وصل مليونان منها بالفعل إلى كمبوديا، لمساعدة المملكة فى مكافحة الوباء.

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