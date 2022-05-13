روسيا: وفاة الشيخ خليفة بن زايد خسارة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف: "نعرب عن تعازينا لأصدقائنا فى الإمارات. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فى هذا، لطالما كان مهماً للغاية".
ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، معلنة الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من اليوم.
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