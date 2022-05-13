روسيا توصى مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنها تلقت فى الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من مواطنين روس يقولون إن الحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة أصبح أمرا مستحيلا بالفعل أو صعبا للغاية بالنسبة لهم، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور فقط عن السياح بل وأيضا عن المواطنين الروس العاملين فى بريطانيا أو الراغبين فى زيارة أقاربهم أو لم شمل أسرهم.

وشددت الوزارة، على أنها طلبت من السفارة البريطانية فى موسكو توضيحات بشأن هذه القضية، وبررت لندن سلوكها هذا بالقول "إن المملكة المتحدة فى إصدار التأشيرات تعطى حاليا الأولوية للنظر فى طلبات اللاجئين الأوكرانيين، ما يؤدى إلى عرقلة عملية النظر فى طلبات المواطنين الروس بشكل ملموس".

ولفتت الخارجية إلى أن الوضع يزيد تعقيدا بسبب الرسوم الإلزامية التى ينبغى دفعها مسبقا، وفقا للمعايير البريطانية، بطريقة غير نقدية بعد إملاء الاستمارة الإلكترونية، موضحة أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة على روسيا تمنع دفع هذه الرسوم عبر موقع حكومى بريطانى باستخدام بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد" الصادرة عن المصارف الروسية.

وأكدت الخارجية الروسية، للجانب البريطانى، على أن هذا السلوك بحق المواطنين الروس العاديين "غير مقبول إطلاقا" و"يتناقض مع كافة الاتفاقات بشأن القضايا القنصلية المبرمة سابقا بين الدولتين"، ولا يمكن وصف سلوك المسؤولين البريطانيين إلا بانتهاك مسيس لحقوق المواطنين الروس.

وتابعت أنه "نظرا للنهج غير الودى للغاية الذى تتبعه بريطانيا بحق دولتنا، وبهدف تفادى خسائر مالية ومشاكل محتملة أخرى، نوصى المواطنين الروس بالامتناع قدر الإمكان عن السفر إلى بريطانيا وعن محاولات الحصول على تأشيرة بريطانية.

وتعهدت الوزارة بأن روسيا ستتبع نهجا مماثلا بحق البريطانيين ما لم يتم تطبيع الوضع.

ويأتى ذلك على خلفية تصعيد غير مسبوق فى العلاقات بين روسيا والغرب فى ظل العملية العسكرية التى تجريها موسكو فى أوكرانيا.