رئيس وزراء إيطاليا: الحصار المفروض على قمح أوكرانيا يهدد بإثارة أزمة غذائية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أن الحصار المفروض على صادرات الحبوب من أوكرانيا، يهدد بإثارة أزمة غذائية استثنائية والتى يمكن أن تؤدى بدورها إلى زعزعة الاستقرار السياسى.





ووفقا لوكالة (آكى) الإيطالية للأنباء قال دراجى، فى مداخلة له بمؤتمر "نحو الجنوب"، المنعقد فى مدينة سورينتو الايطالية اليوم الجمعة، إنه بالنسبة لجميع الأنشطة الضرورية المرتبطة بالغاز، فإن هذه لا تأتى على حساب أهداف التحول البيئى التى اتفقنا عليها مع أوروبا. وأوضح رئيس الحكومة، أن حالة طوارئ ما إن وجدت، فهى تدفعنا إلى تبنى سرعة أكبر فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة لضمان الاستقلال الطاقى، الاقتصادى والسياسى الذى نميل إليه، والذى يقودنا إليه الزمن المعاصر الذى نعيشه.

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