مقتل ضابط إسرائيلى شارك صباح اليوم فى اقتحام مخيم جنين

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك القناة السابعة الإسرائيلية فى نبأ مقتضب دون ذكر تفاصيل.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلى -فى وقت سابق اليوم- بناية سكنية فى مخيم جنين بالقذائف بعد محاصرتها ساعات واعتقلت شابين وأصابت 13 آخرين بالرصاص، فيما دهست شابا آخر خلال مواجهات فى المخيم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية -فى بيان- إن مجمل الإصابات التى وصلت المشافى فى جنين 13 إصابة، بينها إصابة حرجة وأخرى فى الصدر، و5 إصابات متوسطة و6 بين طفيفة ومتوسطة.
ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلى القناصة فى عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلالها الرصاص الحى باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الأسير المحرر داوود الزبيدى "شقيق الأسير زكريا"، و12 آخرين بالرصاص، ودهست آلية تابعة للاحتلال شابا بشكل متعمد فى المخيم، وتم نقله إلى أحد المشافى بالمدينة.
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