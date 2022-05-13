العالم اليوم - الرئيس الروسي ينعي الشيخ خليفة بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 05:15 مساءً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، عن تعازيه في وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقا للكرملين.

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام". "ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه الجمعة 13مايو"، وفقا لـ"وام". وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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