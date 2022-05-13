وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان والدولة تعلن الحداد وتنكيس الأعلام

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة آل نهيان، سيطر الحزن على جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد الإعلان عن وفاة الشيخ خليفة آل نهيان رئيس الدولة وذلك بعد أن قامت وكالة الأنباء في الإمارات اليوم الجمعة الموافق 13/5/2022 بوفاة رئيس الدولة وبعد ذلك الخبر أعلنت حكومة الإمارات الحداد لمدة أربعون يوماً بدءاً من تاريخ اليوم الجمعة وتنكيس الأعلام وتعطيل العمل لمدة ثلاثة أيام في الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتعطيل كافة الأعمال بالدولة.

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

صدم الجميع وسيطر الحزن على الأمة العربية والعالم وذلك بعد أن قامت وكالة أنباء الإمارات بنشر تغريده عبر موقعها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت فيها” تنعي وزارة الشؤون الرئاسية في دولة الإمارات شعب دولة الإمارات والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13/5/2022 ليبادر بعدها الرؤساء والمسؤولين في دول العالم بالعزاء والإعراب عن خالص الحزن والمواساة للشعب الإماراتي كما عبر المواطنين عن حزنهم الشديد وقاموا بالعزاء والدعاء بالرحمة والمغفرة لصاحب السمو وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسوف تقام صلاة الجنازة على الفقيد اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب على أن تقام صلاة الغائب في كل مساجد الدولة وكانت عدد من الدول العربية قد أعلنت عن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

رحلة الشيخ خليفة آل نهيان حتى الوصول إلى الحكم

ولد الشيخ خليفة آل نهيان في نوفمبر 1948 في مدينة العين وتلقي تعليمه في المدرسة التي أنشاءها والده الشيخ زايد آل نهيان ( المدرسة النهيانية) وبعد استكمال دراسته تولي عدد من المناصب المختلفة وكان أول منصب شغله هو رئيس محاكم أبوظبي بالمنطقة الشرقية وذلك في تاريخ 18/9/1966 وبعد ذلك تم تعيينه ولي العهد لإمارة أبوظبي بتاريخ 1/2/1969 كما كان أول رئيس للمجلس التنفيذي الإماراتي وذلك في عام 1974 ثم تقلد عدد من المناصب المختلفة وتم تعيينه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر من عام 2004 لتشهد الدولة منذ ذلك التاريخ مسيرة اقتصادية متطورة وتحقيق عدد كبير من الإنجازات والتقدم في مختلف المجالات وازدهار الدولة.