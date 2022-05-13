سلطان عمان ينعى الشيخ خليفة بن زايد: قاد الإمارات بعزيمة ومثابرة

جدة - نرمين السيد - نعى السلطان هيـثـم بـن طـارق، سلطان عمان، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مثنيًا على الفقيد الذى قاد بلاده بعزيمة ومثابرة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية "أونا"، قال البيان الصادر عن ديوان البلاط السلطانى العمانى: "إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم -حفظـه الله ورعـاه - نبأ وفاة أخيـه المغفور له بإذن الله تعالى صـاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذى كان أحد القادة العرب الذين عملوا لخدمة أمتهم العربية والإسلامية وقاد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعزيمة ومثابرة حتى أضحت معلما يشار إليه فى كافة المجالات. كما أمر السلطان هيثم بن طارق، بإعلان الحداد الرسمى وتنكيس الأعـلام فى القطاعين العام والخاص، وفى سفارات سلطنة عمان فى الخارج لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد المقبل. وأضاف البيان السلطانى: "وإذ تشارك السلطنة قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحـدة أحـزانهم فى مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمـد عائلته الكريمـة وإخوتـه أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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