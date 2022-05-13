رئيس الجزائر ينعى الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات

جدة - نرمين السيد - وتقدم تبون فى بيان للرئاسة الجزائرية اليوم الجمعة، باسمه وباسم الشعب الجزائرى، بأخلص التعازى وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعبا، راجيا من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان.

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