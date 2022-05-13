ملك المغرب يعرب عن تعازيه للإمارات فى وفاة الشيخ خليفة

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أمر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بإعلان الحداد الرسمى وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالكويت لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم الجمعة حدادا على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

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