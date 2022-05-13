بايدن ينعى الشيخ خليفة بن زايد: كان شريكا للولايات المتحدة لعقود

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى: "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان شريكا للولايات المتحدة لعقود". ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإمارتية، اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مدة 40 يومًا، اعتبارًا من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، اعتبارًا من اليوم.

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