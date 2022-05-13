بوتين يبحث مع شولتس إجلاء المدنيين من «آزوفستال»

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، وذلك للمرة الأولى منذ أسابيع، حيث ناقشا خلاله آخر مستجدات الوضع بشأن أوكرانيا، حسبما أفاد الكرملين.





ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قالت الرئاسة الروسية فى بيان لها، إن الزعيمين "واصلا مناقشة الوضع فى أوكرانيا مع التركيز على النواحى الإنسانية"، مضيفًا أن بوتين "أوضح بالتفصيل المنطق والأهداف الرئيسية للعملية الروسية المتواصل فى أوكرانيا، وأطلع شولتس على الإجراءات التى يجرى اتخاذها بغية ضمان أمن المدنيين".

وتابع بيان الكرملين: "كما تم تناول العملية التى نفذت بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين الذين كانوا محتجزين من قبل القوات الأوكرانية فى مصنع (آزوفستال) بمدينة ماريوبول، بالإضافة للإشارة إلى المخالفات الجسيمة المتواصلة لمعايير القانون الإنسانى الدولى من قبل المسلحين الذين يتبعون الإيديولوجيا النازية، واستخدامهم أساليب إرهابية غير إنسانية".

وبحسب الكرملين، فقد أطلع بوتين شولتس على "التقييمات المبدئية بشأن واقع الوضع فى المفاوضات الروسية الأوكرانية، التى سدت كييف بالفعل الطريق أمامها"، لافتًا إلى أن الزعيمين اتفقا على مواصلة المناقشات بشأن المسائل المذكورة خلال اتصالات عبر قنوات مختلفة.