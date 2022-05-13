الكويت تعلن الحداد العام لمدة 40 يوما على وفاة رئيس الإمارات

جدة - نرمين السيد - أمر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بإعلان الحداد الرسمى وتعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية بالكويت لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم الجمعة حدادا على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.





وذكرت رئاسة مجلس الوزراء الكويتية فى بيان اليوم: "أن دول مجلس التعاون الخليجى والأمتين العربية والإسلامية قد فقدت قائدا من قادة النهضة والتغيير، بما كان له من رؤية ثاقبة ورغبة فى التطوير، كان لها الأثر فى تحقيق الانجازات الهائلة التى شهدتها دولة الإمارات خلال عهده الميمون، وبلوغها إلى المكانة المرموقة التى تتمتع بها". وأضاف البيان "إزاء هذا المصاب الجلل، فإن دولة الكويت وباسم أمير الكويت وولى العهد والشعب الكويتى تتقدم بخالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبا".. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه عما قدمه لأمته خير الجزاء.

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