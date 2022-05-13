العالم اليوم - البابا تواضروس الثاني: الشيخ خليفة كان خير خلف لخير سلف

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 04:18 مساءً - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيسبوك: "تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الإمارات وكان خير خلف لخير سلف".

وأضافت: "نشاطر شعب دولة الإمارات الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة الأحزان في وفاة هذا القائد، ذاكرين المواقف التاريخية للإمارات في مساندة مصر دائما وبالأخص خلال الأوقات الصعبة".

وتابعت: "سنظل دوما نذكر لسموه بكل التقدير دعمه المستمر لوجود وعمل الكنيسة القبطية في الإمارات، لخدمة أبنائها المقيمين هناك".

وختم البيان بالقول: "خالص العزاء للأشقاء الإماراتيين متمنين لهم استكمالا لمسيرة النمو والتقدم احتذاءا لخطى الراحل الكبير".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.