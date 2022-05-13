العالم اليوم - عمان تنكس الأعلام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 مايو 2022 04:18 مساءً - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، أوامره بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام ابتداء من الجمعة، وذلك حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إيمانا بقضاء الله وقدره، وبتأثر وحزن بالغين، تلقى السلطان هيثم بن طارق نبأ وفاة أخيه المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضافت: "وإذ تشارك سلطنة عُمان قيادة وحكومة وشعبا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أحزانهم في مصابهم الجلل؛ لتدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بفيض رحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلته الكريمة وإخوته أصحاب السمو الشيوخ وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق بجميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جهته، قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي: "نشارك أهلنا وأشقائنا في الإمارات مشاعر الحزن والأسى في مصاب الجميع الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله وتقبله بواسع الرحمة والمغفرة في جنات النعيم. إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.