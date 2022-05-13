نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة الحج 2022 في مصر جميع المحافظات وشروط القبول في الحج هذا العام في المقال التالي
نتيجة قرعة الحج 2022 في مصر جميع المحافظات وشروط القبول في الحج هذا العام التي تتعلق بالسن وعدد زيارات الحج والعديد من الضوابط التي كشفت عنها البوابة المصرية للحج عبر موقعها الإلكتروني، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير جميع شروح الحج وكيفية الاستعلام عن القرعة لهذا العام.
نتيجة قرعة الحج 2022
قامت وزارة الداخلية المصرية بتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والسياحة والأثآر بالكشف عن موقع الحج أو رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الداخلية لعام ٢٠٢٢م في جميع المحافظات والإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول علي الرابط الرسمي لموقع الحج البوابة المصرية للحج.
- القيام باختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة.
- تسجيل الرقم القومي ورقم المصنع.
- بعدها يتم لك ظهور الاسم ونوع الحج والمحافظة الخاصة بك بجانب حالة القبول أو الرفض.
شروط حج القرعة لعام ٢٠٢٢م
يتم توافر عدة شروط خاصة لقرعة الحج وهي كالاتي:
- المتقدم للحج يجب أن يكون عضو مسجل في احد الجمعيات الأهلية ومسدد للاشتراك السنوي.
- لا يزيد سن المتقدم عن عمر ٦٥ عام.
يلزم للشخص المتقدم الحصول علي كافة اللقاحات المعتمدة والخاصة لفيروس كورونا المستجد.
- أن لا يسبق للمتقدم الحج من قبل في حياته.
موعد قرعة الحج ٢٠٢٢م
- في البداية تم التقديم على قرعة الحج من تاريخ الرابع والعشرون من أبريل ٢٠٢٢م واستمر ذلك حتي السادس من مايو ٢٠٢٢م حتي تم أجراء القرعة يوم ١٠ مايو ٢٠٢٢م في كل من مديريات الأمن بالبحر الأحمر، الوادي الجديد، مرسي مطروح، الشرقية، دمياط ، الفيوم، أسوان.
- يوم الحادي عشر من مايو ٢٠٢٢م تم أجراء القرعة بمديريات الأمن الآتي أسماءها الجيزة، أسيوط ،الأقصر ، جنوب سيناء ، بورسعيد، الإسكندرية ، الدقهلية.
- من يوم ١٢مايو ٢٠٢٢م تم أجراء القرعة بتلك مديريات الأمن الغربية ، شمال سيناء، القليوبية ، قنا ، الإسماعيلية ، البحيرة ، المنيا.
وفي الرابع عشر من مايو ٢٠٢٢م يتم أجراء القرعة بتلك المحافظات القاهرة، السويس، بني سويف، سوهاج، المنوفية، كفر الشيخ.
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