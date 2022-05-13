نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض رحلات العمرة شاملة الإقامة والانتقالات للأماكن المقدسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث أفضل عروض رحلات العمرة ؟ سوف نساعدك اليوم على التعرف على الشركات التي تقدم أفضل خصومات على رحلات الحج والعمرة شاملة الإقامة في الفنادق ووسائل النقل، حيث تقدم لك هذه الشركات باقات متنوعة حسب الميزانية الخاصة بك أختر ما يناسبك منها وأستمتع الآن برحتلك، وهناك أيضًا شركات تقدم بعض الخدمات الإضافية مثل مساعدتك في الحصول على التأشيرة وخدمات النقل من وإلى المطار.

نصائح هامة قبل البحث عن أفضل عروض رحلات العمرة

هناك الكثير من الشركات التي تقدم عروضها المميزة على رحلات العمرة ولكن قبل أن تتخذ أي قرار يجب تقوم بالتخطيط جيداً لرحلات، فهناك عدة أمور يجب مراعاتها للحصول على أفضل عرض وأيضًا الاستمتاع بالرحلة من أهم هذه الأمور الأتي:

أختيار الوقت الأمثل لأداء العمرة

العمرة يمكن أداؤها في أي وقت من السنة حيث أنها ليست إلزامية مثل الحج ولكنها بالطبع لها ثواب وأهمية كبير عند الله كما أنها تجربة روحانية رائعة ولذلك يذهب الملايين من المسلمين حول العالم لأداء العمرة وزيارة الأماكن المقدسة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، وذلك يجب التفكير عند اختيار الوقت الذي سوف تسافر فيه لأداء العمرة لتجنب الإزدحام الذي يتسبب في الكثير من المشاكل وأفضل وقت هو بين ديسمبر وأبريل حيث لا يكون هناك عدد كبير وذلك يضمن لك رحلة مريحة وأيضًا الحصول على أفضل التخفيضات على رحلات العمرة وأقل سعر إقامة.

أفضل الشركات التي تقدم عروض ومميزات على رحلات العمرة

بالطبع هناك الكثير من الشركات التي تعمل في مجال السياحة والتي تقدم من ضمن عروضها رحلات العمرة وذلك الأمر جعل الأخيار محير جداً، ولذلك أختارنا لكم اليوم أكثر الشركات موثوقية والمعروف عنها أنها تقدم لك العديد من المميزات مما يضمن لك الحصول على كل أحتياجاتك أثناء رحلاتك.

الخطوط الجوية السعودية

بالطبع شركة الخطوط الجوية السعودية يجب أن تكون أول واحدة بهذه القائمة لأنها الأفضل على الأطلاق، تقدم الخطوط الجوية السعودية العديد من المميزات الرائعة سوف تجد لديها باقات متنوعة يمكنك أختيار الأنسب لك منها، فهي أهم شركات الطيران بالمملكة السعودية لذلك سوف تضمن الحصول على الخدمة الممتاز والأمان والراحة طوال فترة رحلتك يمكن الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بهم أو صفحة الفيسبوك للتعرف على أحدث وأهم عروض ومميزات رحلات العمرة معهم.

شركة تري جولي للسياحة

تقدم الشركة عرض ممتاز للعمرة والتنقل بين المدينة والمنورة لمدة 11 يوم، مواصلات مريحة، فنادق 4 أو 5 نجوم، شركات طيران مصرية وسعودية حسب رغبة العميل، خط سير الرحلة يبدأ من المدينة المنورة بفندق فرونتيل الحارثية سابقاً، الحجز يشمل وجبة الأفطار، والغذاء والعشاء، بعد ذلك الذهاب إلى مكة المكرمة والإقامة بفندق سويس اوتيل لمدة 5 ليالي يشمل الافطار فقط، تبدأ الأسعار من 44،500 جنيه تقريبا.

شركة كويك اير للسياحة

من الشركة المعروض في مصر، تنتشر فروعها في المحافظات، تقدم عروض مميزة لعملائها، عرض ال 11يوم، يبدأ السعر ب 46،000 جنيه، بداية الرحلة تكون من المدينة والإقامة في فندق العقيق أراك القصر لمدة 6 أيام، تشمل الإقامة 3 وجبات على مدار اليوم، بعد ذلك قضاء 4 ليالي في مكة بفندق فيرمونت، وجبة الافطار فقط.