نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية في المقال التالي

التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية يتيح خدمة جديدة طال انتظارها تمكن المستخدمين من الإستفادة من الإتصالات الجماعية التي قد تتضمن حوالي 32 عضواً. حيث قد يتم عمل مجموعات كبيرة للعمل أو الأصدقاء، ومن ثم يتم عمل إتصالات جماعية تضم كافة أعضاء المجموعة. وفي السطور القادمة نتعرف على بعض التفاصيل عن هذه التحديثات. التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية قدمت شركة Meta، التي تمتلك العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعية مثل Facebook و Instagram و WhatsApp، تحديثًا آخر يتيح لك إرسال ملفات تصل إلى 2 جيجابايت.

بالإضافة إلى ميزة أخرى للتعامل مع الرسائل. وهي تفاعلات الرسائل النصية، حيث تتيح هذه الميزة للأشخاص التفاعل مع الرسائل باستخدام الرموز التعبيرية للضحك والقلب. كما فعلوا لبعض الوقت قبل إصدارها في Messenger والفيس بوك.

ومن جانب آخر، أصبح التحديث الجديد يسمح المستخدمون بالاستفتاءات الجماعية.

بالإضافة إلى مسألة إرسال البيانات إلى مستخدمي تطبيقات المراسلة المعروفة، وكذلك القدرة على إنشاء محادثات سرية تنتهي صلاحيتها وحذف الرسائل. آخر التطورات في تحديثات الواتساب قدم التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية الكثير من التطورات المختلفة التي تجعل المحادثات مثيرة أكثر بالنسبة لكافة المستخدمين.

حيث أن ميزة الإتصالات الجماعية قد تجعل التواصل أسهل بكثير. حيث أن الواتساب كان لا يدعم الإتصال بشكل عام.

ومن جانب آخر، لا يزال التحديث لا يعمل في مكالمات الفيديو سواء الفردية أو الجماعية. الواتساب الحديث أكثر تفاعلية يدعم التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية التفاعلية بين جميع أفراد المجموعة. هذا إلى جانب التحديثات التي تمت مؤخراً على خاصة اختفاء الرسائل عقب قرائتها.

إلى جانب الخاصية التي كان تقوم على اخفاء الصور أيضاً من المحادثة بعد ظهورها. وعلى هذا قامت شركة Meta بالتطوير في تطبيق الواتساب.

والجدير بالذكر أن هناك بعض التطورات الأخرى التي تعمل على تبسيط التعامل مع التطبيق. كما تعمل على ضرورة إبقاء بعض الاختيارات الهامة التي يفضلها الناس في التعامل من خلال الواتساب.

إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة عن بعض التحديثات التي سوف تتوفر في الفترة القادمة على التطبيق، حيث تشمل خصوصية أكبر في المحادثات الخاصة. إلى جانب بعض التطورات الأخرى في المحادثات الجماعية. عمر شويل - جدة التحديث الجديد من الواتساب للإتصالات الجماعية - ثقفني

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