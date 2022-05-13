نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات وتنكيس الأعلام 40 يوم وتعطيل العمل ثلاثة أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في خبر عاجل منذ قليل أعلنت دولة الإمارات عن وفاة قائد مسيرتها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وجاء ذلك على وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، وقد نعت وزارة شؤون الرئاسة إلى جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية والعالم قائد مسيرة الوطن ورئيسها الشيخ خليفة بن زايد عليه رحمة الله، فقد انتقل المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة إلى جوار ربه اليوم الجمعة الموافق 13\05\2022.

وقد أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي في البلاد وتنكيس الأعلام مدة 40 يوم بدايةً من اليوم الجمعة حداداً على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكذلك تعطيل العمل في الوزارات والدوائر وجميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتباراً من غدٍ السبت، ومن المقرر أن يتم استئناف الدوام الرسمي بدايةً من يوم الثلاثاء القادم 17\05\2022.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان " رحمه الله " مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) https://twitter.com/wamnews/status/1525056973657542656?ref_src=twsrc%5Etfw

في خبر عاجل أعلنت دولة الإمارات اليوم الجمعة الموافق 13\05\2022 عن وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قائد مسيرة الوطن وراعي التطور الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان رحمه الله قد تقلد مقاليد الحكم بعد وفاة والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات عام 1971.

تنكيس الأعلام وتعطيل العمل

تنعي وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب الإمارات وشعوب العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع قائد الوطن الشيخ خليفة. وقد تقرر تنكيس الأعلام في البلاد لمدة 40 يوم اعتباراً من اليوم الجمعة 13\05\2022، كما تقرر تعطيل العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص ثلاثة أيام، وذلك اعتباراً من يوم السبت 14\05\2022 ويستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 17\05\2022.

محمد بن راشد آل مكتوم

اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه..

اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/0NZhEvn7ej — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى أمانته.. وخدم رعيته .. وأحب شعبه..

اللهم إن شعبه قد رضي عنه .. فارض عنه .. وتغمده بواسع رحمتك .. وأسكنه فسيح جناتك .. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. pic.twitter.com/0NZhEvn7ej — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 13, 2022

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وجاء ذلك في تويته نشرها الشيخ محمد بن راشد منذ قليل عبر حسابه الرسمي على تويتر.

نبذة عن الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله

صاحب السمو رحمه الله هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد وفاة والده الشيخ زايد آل نهيان. وكان الحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة. قاد الإمارات بحكمة كبيرة بعد وفاة والده نحو التقدم والرقي في شتى المجالات. تولى رئاسة الإمارات في 3 نوفمبر 2004. أول منصب شغله هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. ومنذ توليه رئاسة الإمارات تابع مشاريع التطوير وأحدث نقلة نوعية كبيرة في تقدم الإمارات.