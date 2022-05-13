نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عاما 13-5-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن خيار وفاكر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك صباح اليوم الجمعة، بناء على ما أعلنت عنه وكالة أنباء الإمارات “وام”، وهو الخبر الذي استقبله الكثير من الأشخاص في جميع انحاء العالم العربي والعالم بالكثير من الحزن وبدأت على الفور برقيات التعازي تنهال منذ الساعات الأولى من اليوم، وسوف نستعرض الآن ابرز ما جاء في تفاصيل وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات المتحدة.

وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وقد قامت وزارة شؤون الرئاسة يعني الشعب الاماراتي والوطن العربي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، من خلال بيان رسمي تم اعلانه بعد التأكد رسميا من خبر وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي انتقل إلى جوار ربه في صباح يوم الجمعة الموافق 13مايو”.

دولة الامارات تعلن الحداد على وفاة رئيس الدولة

وقد اعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد بشكل رسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك لمدة تصل الى 40 يوما، على أن يكون ذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر مايو، على أن يتم تعطيل العمل في جميع الوزارات التابعة للدولة والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عاما

وبخالص التعازي والحزن الذي استقبله العالم العربي بشكل عام، فقد توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وذلك عن عمر 73 عامًا، حيث كان الشيخ خليفة بن زايد قد شغل منصب رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي بداية من عام 2004، وذلك ومنذ أن أصبح رئيسا قد أشرف رسميا على عملية إعادة هيكلة عظيمة لكل من حكومة الإمارات وحكومة أبو ظبي، وبناء على الدستور المعتمد في دولة الامارات فمن المقرر ان يشغل نائب الرئيس ورئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، منصب الرئيس حتى يتم العمل على اجراء اجتماع من قبل المجلس الاتحادي الذي يضم حكام الإمارات السبع، وذلك في مدة اقصاها 30 يومًا لانتخاب رئيس جديد.