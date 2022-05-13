الشيخ خليفة بن زايد، أعلنت وزارة شئون الرئاسة بدولة الأمارات العربية المتحدة في بيان رسمي صادر عنها تناقلته وكالات الأنباء على مستوي العالم، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة، وتضمن البيان إعلان الحداد الرسمي في الدولة وتنكيس الإعلام لمدة 40 يوماً في جميع أنحاء دولة الأمارات، كما تقرر تعطيل العمل بكافة المصالح الحكومية والخاصة لمدة ثلاثة أيام.

أبرز المحطات في حياة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم:-

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد الحاكم رقم 16 لإمارة أبوظبي والتي تعد أكبر إمارات الدولة والمكونة من سبع إمارات متحدة، تكونت منها دولة الأمارات، وقد تم انتخابه كرئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004 بعد وفاه والده الشيخ زايد آل نهيان الذي أسس دولة الأمارات عام 1971، وهذه أبرز المحطات في حياة الشيخ الراحل:-

ولد في مدينة العين في إمارة أبوظبي عام 1948، ويعد الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلقى تعليمه في مدينة العين بالمدرسة النهيانية التي أنشأه والده الشيخ زايد.

في عمر التاسع عشر تولي أول منصب رسمي و هو حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها وذلك في الثامن عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 1966.

فى عمر الواحد والعشرين ثم تم تعيينه ولياً لعهد إمارة أبوظبي في الأول من فبراير عام 1969م.

في الثاني من فبراير أي في اليوم التالي مباشرة تم تعيينه رئاسة الدفاع عن إمارة أبوظبي.

في الأول من يوليو عام 1971 تولي رئاسة مجلس وزارة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى حقيبة الدفاع والمالية.

عندما تم تشكيل الحكومة الاتحادية في دولة الأمارات العربية المتحدة عام 1973 شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مسؤولياته المحلية.

في عام 1974 بعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، شغل منصب أول رئيس للمجلس التنفيذي للدولة محل مجلس وزراء الإمارة.

في مايو عام 1976 عين نائب للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الأمارات العربية المتحدة.