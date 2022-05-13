نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان وإعلان الحداد لأربعين يوما في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد، أعلنت عنه وكالة الأنباء الإماراتية، والجميع يتساءلون عن وفاة الشيخ زايد. وحسب ما ورد إلينا من أخبار فإنّ دولة الامارات ستقوم بحداد لمدة أربعين يوما على إثر هذا المصاب الجلل، وهذا بداية من يوم الجمعة 13 ماي 2022، وسيتم تنكيس الأعلام في كل المدن، كما سيتم وقف العمل وتعطليه في الوزارات والمؤسسات بأنواعها والقطاع الخاص لفترة ستدوم لثلاثة أيام كاملة، وتجدر الإشارة إلى أنّ رئيس دولة الإمارات قد مرض في الفترة الأخيرة مما منعه من الظهور لمدة، بحيث ابتعد قليلا عن دائرة الحكم، ولم يعد يظهر بشكل رسمي إلا في بعض المناسبات النادرة، وقد كانت قيادة الإمارات في فترة مرضه بيد أخيه غير الشقيق المدعو الشيخ محمد ولي عهد أبو ظبي، وسنتحدث في المقال عن موضوع وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد

تم الإعلان يوم الجمعة 13 ماي عن وفاة رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، وقد نعت وكالة الأنباء بالإمارات وفاة خليفة بن زايد، وتجدر الإشارة إلى أنه عانى من المرض في السنوات الأخيرة، وأصيب الشيخ خليفة بجلطة في شهر يناير سنة 2014، بحيث أجريت له جراحة بعد ذلك وتحسنت صحته قليلا، هذا وم نالجدير بالذكر أيضا بأنه قد تولى زمام السطلة بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان سنة 2004.

رئيس دولة الامارات

بعد الإعلان عن وفاة خليفة بن زايد يبحث الناس عن معلومات تتعلق بسيرته وحياته الشخصية. ورئيس دولة الإمارات يعتبر الرئيس الثاني لدولة الإمارات، كذلك فهو الحاكم 16 لإمارة أبو ظبي، كما أنه يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو أكبر أبناء الشيخ بن زايد، وأول منصب رسمي شغله في السلطة بالإمارات هو منصب ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، وأتيحت له فرص للاطلاع على أوضاع المواطنين.

أسرة خليفة بن زايد

من الجدير بالذكر لمن يرغبون في معرفة معلومات عن أسرة الشيخ زايد بأنه قد تزوج من شمسة بنت سهيل بن حمد المزروعي. وهذا في سنة 1964، وقد أنجبت له ثمانية أولاد، ست بنات وولدين، وعرف عن الشيخ خليفة ولعه بصيد الصقور. كما حرص على التخطيط وإنجاز العديد من المشاريع التي تهدف للحفاظ على المناطق الطبيعية. إلى جانب ذلك فقد كان يهتم بالأنشطة الرياضية بكثرة، ويقوم بتكريم الفرق الرياضية المحلية.

بهذا نختم المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد. وهو من بين المواضيع الأكثر بحثا بعد أن أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية عن وفاة خليفة بن زايد. والذي قلّ ظهوره منذ أن تدهورت حالته الصحية في هذه السنوات الأخيرة. كما تحدثنا لكم عن أسرة الشيخ زايد وأهم هواياته واهتماماته، نسأل الله أن يتغمد خليفة بن زايد برحمته الواسعة.