من هو الشيخ محمد بن راشد رئيس الإمارات الجديد؟ قيادي ومخضرم في حماية وأمن البلاد

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عمر شويل - جدة من هو الشيخ محمد بن راشد رئيس الإمارات الجديد؟ وأهم صفاته والمناصب التي شغلها وهل قادر على تولي حكم البلاد خلفًا عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي جاءت وفاته في الساعات الأولي من اليوم الجمعة. تساؤلات عدة تتصدر المشهد السياسي وأهم الأنباء في الوطن العربي فالجميع يرغب معرفة من هو الشيخ محمد بن راشد رئيس الإمارات الجديد؟ وتفاصيل عن حياته الشخصية. ومناصبه في دولة الإمارات خاصة أنه ترددت أنباء عن اتسامه بالقيادة والحزم لكونه شغل منصب وزير الدفاع في دولة الإمارات الشقيقة.

من هو الشيخ محمد بن راشد رئيس الإمارات الجديد؟

الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم من مواليد 15 يوليو 1949م. وهو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشغل ىحُكم الإمارة في 4 يناير 2006 خلفًا لأخيه الشيخ مكتوم بن راشد، تربي وترعرع في كنف عائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي. ومنذ طفولته تعلم فنون الصيد ورياضة صيد الصقور وكافة المهارات الأساسية للفروسية. ومبادئ اللغة الهربية وتعاليم الدين الإسلامي. تعلم حتى الثانوية في دبي ثم انتقل إلى لندن لاستكمال تعليمه في كلية مونز العسكرية البريطانية في ألدرشوت.

تأهيل محمد بن راشد عسكريًا

بدأ تأهيل محمد بن راشد عسكريًا من صغره. وجده فيه والده الشيخ راشد صفات تشكل أسس القيادة فشجعه على الالتحاق بالكلية العسكرية البريطانية في آلدرشوت حيث أنهى تدريبه العسكري فيها وصقل مواهبه القيادية.وحين عاد من بريطانيا في أواخر الستينات. أصدر الشيخ راشد مرسوما يعين به ابنه الشيخ محمد بن راشد رئيسا للشرطة والأمن العام بدبي وفي عام 1971 أصدر مرسوما آخر ليكوم الشيخ محمد قوة الدفاع في الإمارات.

مناصب شغلها الشيخ محمد بن راشد

شغل الشيخ محمد بن راشد مناصب عديدة وهامة في قيادة دولة الإمارات الشقيقة ولعل أبرزها الآتي:

رئيس مجلس دبي 2020.

حاكمًا لإمارة دبي في 2006.

وولي عهد إمارة دبي مابين 1995 و2006.

أسس العديد من المؤسسات الخيرية والصحية والتعليمية أبزرها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

أقام مدينة دبي للإنترنت عام 1999.

أسس مدينة دبي للإعلام 2000

أطلق مشروع حكومة دبي الإلكترونية.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر: “بقلوب يعتصرها الحزن.. وبنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى راعي مسيرتنا.. ورئيس دولتنا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لشعب الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية وللعالم”.

وأضاف: “اللهم إنه حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة.. آمين”.

وجدير بالذكر أن يتولى الشيخ محمد بن راشد حكم الإمارات خلفًا عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لحين اجتماع مجلس اتحاد الإمارات واختيار رئيسًا جديدًا للبلاد.