رئيس فلسطين ينعى الشيخ خليفة بن زايد.. ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام

جدة - نرمين السيد - وتقدم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، بأسمى عبارات التعازى القلبية والمواساة الأخوية، للشيخ محمد بن زايد ولى العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأبناء الشيخ خليفة، ولجميع آل نهيان الكرام، وللشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبى، وللحكومة والشعب الإماراتى الشقيق، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أنه تقرر إعلان الحداد وتنكيس الأعلام فى دولة فلسطين غدا.

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