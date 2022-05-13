رئيس بعثة الجامعة العربية بلبنان يلتقى بمنسقة الأمم المتحدة

وخلال اللقاء استعرضت السفيرة دور الأمم المتحدة على مستوى تقديم المساعدة الانتخابية للجمهورية اللبنانية بدءاًبالانتخابات النيابية 2009 مرورا بالانتخابات البلدية 2016 والنيابية 2018 وصولا إلى الاستحقاق التشريعى المقرر إجراؤه الأحد المقبل، موضحةً تنوع أشكال الدعم ما بين المساعدة المادية والدورات التدريبية للعاملين فى مجال الانتخابات والتجهيزات المستخدمة فى العملية الانتخابية.
كما أشادت السفيرة بالتعاون المؤسساتى القائم بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، وفى هذا الصدد، ثمنت الدور الإقليمى الفعال للجامعة العربية بما فى ذلك دعم الجهود الأممية المقدمة للجمهورية اللبنانية.
ومن جهته، أكد السفير خطابى أن مهمة البعثة تندرج ضمن أولويات عمل الجامعة العربية وخاصة فى الدول الأعضاء، مشيراً إلى ترحيب أحمد أبو الغيط الأمين العام بتلبية دعوة الحكومة اللبنانية للقيام بمراقبة هذا الاستحقاق الهام، مشيرا أنها ستخضع لمقتضيات إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الذى اعتمدته الجامعة منذ 2015، والذى ينص على الالتزام بقواعد الحكامة الانتخابية وضمانات التنافس الحر وتتبع العملية الانتخابية والمؤثرات المحيطة بمختلف جوانبها.
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