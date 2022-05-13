رئيس «السيادة السودانى» ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

جدة - نرمين السيد - وقال البرهان فى بيان اليوم: "كان الراحل من الذين عملوا بمثابرة وإخلاص من أجل تعزيز العمل العربى المشترك ونصرة القضايا العربية إقليميا ودوليا".
وأضاف أن العلاقات السودانية الإماراتية، شهدت فى عهده تطورا ملحوظا، حيث انعكس ذلك فى التعاون البناء والمثمر فى مختلف المجالات بين البلدين.
ونعى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذى وافته المنية اليوم الجمعة.
وكتب محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على "تويتر": ننعى راعى مسيرتنا ورئيس دولتنا لشعب الإمارات والعالم، الشيخ خليفة أدى أمانته وخدم رعيته وأحب شعبه.
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